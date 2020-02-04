Майк Гартнер: Только Овечкин сможет побить рекорд Гретцки Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Майк Гартнер считает, что у российского форварда Александра Овечкина есть шанс превзойти достижение Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в истории НХЛ.

– Гретцки – величайший снайпер всех времен. Об этом говорят цифры. Он забросил 894 шайбы. Его нельзя не признать величайшим снайпером. Если кто-то и сможет побить его рекорд, то это только Овечкин. У него отличный бросок. Он бросает очень сильно, невероятно точно и очень быстро. Довольно часто можно встретить хоккеистов, обладающими одним из этих качеств, может быть двумя. У него их три. Это уникальная комбинация. Такое редко встретишь, – цитирует Гартнера официальный сайт лиги.

Напомним, по ходу текущего сезона НХЛ Овечкин забросил свою 695-ю шайбу в лиге. В списке лучших снайперов в истории НХЛ россиянин поднялся на восьмое место. На седьмой позиции располагается Гартнер, забивший 708 голов. Лидером рейтинга является Уэйн Гретцки (894).

«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков после 53 игр. 5 февраля «Кэпиталз» на своем льду примут «Лос-Анджелес».