Самонов, Черепанов и Яшкин признаны лучшими игроками недели в КХЛ Галкин стал лучшим новичком.

КХЛ определила лучших игроков 20-й недели регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем стал Александр Самонов из СКА. 24-летний голкипер не пропустил ни одного гола в двух матчах с «Авангардом» (1:0 OT) и «Спартаком» (3:0). Его сухая серия составляет на данный момент 125 минут 42 секунды.

Лучшим защитником назван Никита Черепанов из «Локомотива». 24-летний игрок обороны набрал 3 (2+1) очка в четырех матчах при показателе полезности «+6». Его гол в ворота с «Торпедо» стал победным.

Лучшим форвардом выбран Дмитрий Яшкин из московского «Динамо». 26-летний чех набрал 8 (5+3) очков в четырех победных матчах и добился показателя полезности «+8». Яшкин забивал в каждой игре, а в матче с «Локомотивом» обновил клубный рекорд «Динамо» по голам в регулярном чемпионате (27).

Лучшим новичком признан голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин. 19-летний вратарь дебютировал в КХЛ и выиграл два матча из трех, потерпев единственное поражение в серии буллитов. Галкин отразил 92,31 процента бросков при коэффициенте надежности 1,87 гола за игру.