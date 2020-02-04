Шелдон Киф: Итог встречи с Флоридой» неудачный, но едва ли он является отражением сценария хода матч Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:5).

- Считаю, что мы провели достаточно хороший матч. Если мы таким образом проведем 100 матчей, то победим примерно в 99 из них. Итог неудачный, но едва ли он является отражением сценария хода матча.

Сегодня мы провели лучший матч в сезоне с оборонительной точки зрения. Мне кажется, что за всю игру в равных составах мы позволили сопернику создать не более четырех голевых моментов, - цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Торонто» набрал 63 очка в 53 встречах регулярного чемпионата и занимает десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.