Вадим Шипачев: С Яшкиным приятно выходить на лед «Динамо» победило «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ.

Форвард «Динамо» Вадим Шипачев после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (3:1) высказался о своем партнере Дмитрии Яшкине.

– Дмитрий молодец, конечно, – приводит слова 32-летнего игрока официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Он очень нужный гол забил. И вообще действует здорово, много борьбы за шайбу выигрывает. С ним приятно на лед выходить.

– Когда-нибудь играли раньше в звене с человеком, который был бы лидером КХЛ и по заброшенным шайбам и по силовым приемам?

– С (Дмитрием) Кагарлицким в том году. Он знаете, сколько силовых проводил? Вообще всех ломал!

Отметим, что в матче с «Локомотивом» Шипачев и Яшкин набрали по 2 (1+1) очка. Шипачев продолжает лидировать в КХЛ по набранным очкам – 62 (17+45), а Яшкин – по голам (27).