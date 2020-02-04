Александр Крылов: Фазель может стать подспорьем в выходе КХЛ на европейский рынок Швейцарец, покидающий в сентябре пост президента ИИХФ, может возглавить КХЛ.

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов высказался о возможном назначении швейцарца Рене Фазеля на пост президента КХЛ.

«Я надеюсь, что совет директоров примет взвешенное решение, – приводит ТАСС слова Крылова. – Если мы хотим развиваться, выйти на европейский рынок, то понятно, что в этом смысле Фазель – большое подспорье».

Напомним, 21 января действующий президент КХЛ Дмитрий Чернышенко вошел в новый состав правительства Российской Федерации, заняв пост вице-премьера. После этого пресс-служба лиги сообщила о том, что совет директоров КХЛ проведет внеочередное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос избрания нового президента. По информации «БИЗНЕС Online» им может стать Фазель, который в сентябре покинет пост президента ИИХФ.