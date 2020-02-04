Александр Крылов: Жесткий потолок – единственный шанс сохранить интерес к КХЛ Со следующего сезона в КХЛ вводится жесткий потолок зарплат.

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов высказался о введении в лиге жесткого потолка зарплат.

«Если говорить по зарплатам, то к потолку не готовы шесть клубов, в том числе и наш, – приводит ТАСС слова Крылова. – Что касается нас, то мы готовимся, состав формируем из расчета этого потолка.

Я за такой потолок, поскольку это единственный шанс сохранить интерес к лиге. Все понимают, что потолок – наше спасение, иначе мы потеряем зрелищность».

Со следующего сезона КХЛ вводит жесткий потолок зарплат, который составит 900 миллионов рублей и не может быть превышен. В нынешнем сезоне потолок равен 800 миллионам, а штраф за его нарушение составляет 30 процентов от суммы превышения.