Алексей Кудашов: На Шведских играх настраиваем команду только на победу Главный тренер сборной России Алексей Кудашов рассказал о задачах команды на третьем этапе Евротура.

– У нас быстрая амбициозная команда. Каждый заслужил вызов, они играют на ведущих ролях в своих клубах. Мы постараемся на завтрашней тренировке подвести всех к одному знаменателю. Но, в принципе, рисунок всем понятен – мы должны доминировать и играть первым номером. Смотреть на рубеж возраста не имеет смысла, молодые ребята хорошо показывают себя. Сезон близится к развязке, мы смотрим за всеми игроками. Так что мы заранее знаем, кто и кого может заменить в команде. Ожидания от турнира у нас одни – мы настраиваем команду и играем на победу, – цитирует Кудашова ТАСС.

Третий этап Евротура пройдет с 6 по 9 февраля. В первом матче Россия сыграет против Финляндии (6 февраля). Матч состоится в Хельсинки в 19.30 по московскому времени. Остальные два матча команда Кудашова пройдут в Стокгольме – 8 февраля сборная сразится со Швецией (18.15), а спустя день в 14.15 завершит турнир игрой с чехами.

В общей таблице после двух этапов Россия занимает последнего место, набрав семь очков. Лидирует Чехия (11).