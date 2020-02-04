Роман Ротенберг: Сборная России должна доминировать и играть в атакующий хоккей Вице-президент ФХР и глава штаба сборной России Роман Ротенберг поделился мнением о перспективах российского хоккея.

– Мы сейчас делаем все возможное, чтобы наш хоккей двигался вперед. Пример – наша сборная будущего. Мы должны доминировать и играть в атакующий хоккей.

Уверены ли мы в молодых игроках? Мы видим, что эта наша сборная может побеждать в каждой игре, в этом и заключается их задача, – цитирует Ротенберга Sport24.ru.

Добавим, что в рамках третьего этапа Еврохоккейтура – «Шведских играх» сборная России проведет три встречи: 6 февраля с командой Финляндии, 8 февраля со Швецией и 9 февраля с Чехией.