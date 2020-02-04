Владислав Третьяк: Сегодня двери национальной сборной открыты для всех Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк – о составе сборной России на «Шведские игры».

– У нас целая плеяда ребят, как вы видите. Мы уверены, что при дисциплине, трудолюбии, выполнении указаний тренеров они могут стать звездами мирового хоккея. Сегодня ворота национальной сборной открыты для всех, – приводит слова Третьяка ТАСС.

Добавим, что в рамках третьего этапа Еврохоккейтура – «Шведских играх» сборная России проведет три встречи: 6 февраля с командой Финляндии, 8 февраля со Швецией и 9 февраля с Чехией.