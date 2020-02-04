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Хиетанен продлил контракт с московским «Динамо» - Советский спорт
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04 февраля 2020 16:16ХоккейШарафудинов Виктор

Хиетанен продлил контракт с московским «Динамо»

Финский защитник лучший бомбардир в истории клуба среди легионеров.

Клуб КХЛ «Динамо» (Москва) на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с 34-летним финским защитником Юусо Хиетаненом. Новое соглашение рассчитано до 2021 года.

Юусо Хиетанен выступает в КХЛ с 2011 года. Его первым российским клубом было «Торпедо». В 2015-м финн перешел из нижегородской команды в московское «Динамо».

По ходу нынешнего сезона Юусо стал рекордсменом бело-голубых среди легионеров по количеству проведенных матчей (301) и по количеству набранных очков (127).

В 55 матчах нынешнего регулярного чемпионата Хиетанен набрал 36 очков (13+23) при показателе полезности +15. Финский защитник провел 16 силовых приемов, блокировал 60 бросков при среднем игровом времени 19:37.

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