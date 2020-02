Яшин будет введен в Зал славы IIHF в Торонто

Как сообщает пресс-служба организации, торжественная церемония состоится 24 мая в Цюрихе в день финала чемпионата мира.

В составе сборной России Яшин побеждал на чемпионате мира в 1993 году, становился обладателем бронзы мирового первенства 2005 года, а также дважды был призером Олимпийских игр – в 1998 году (Нагано) он завоевал серебро, а в 2002 году (Солт-Лейк-Сити) - бронзу.

На протяжении спортивной карьеры Яшин выступал за «Автомобилист», московское «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» и СКА. В НХЛ нападающий защищал цвета «Оттавы» и «Айлендерс».

The first Player inductee to the IIHF Hall of Fame Class of 2020 is a big one! The IIHF Hall of Fame welcomes “Captain Russia” AKA ice hockey star Alexei Yashin to its pantheon of legends. @russiahockey Story: https://t.co/JJWzP9pSkS pic.twitter.com/S7Xt8Sv7B0