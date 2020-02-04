Владимир Юрзинов-старший: Горжусь тем, что Яшина включили в Зал славы Известный специалист Владимир Юрзинов-старший – о включении нападающего Алексея Яшина в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF).

- Это мой друг, капитан сборной страны, который никогда не отказывался играть за нее. Мы всю жизнь с ним проработали, это моя гордость, горжусь тем, что его включили в Зал славы. Это признание всех его успехов, но это нужно было сделать раньше, этот парень заслуживает самых больших наград. Он прекрасен еще и как личность, пример для молодежи, - приводит слова Юрзинова ТАСС.

Ранее пресс-служба IIHF объявила о том, что Яшин стал первым игроком, принятым в Зал славы в 2020 году.