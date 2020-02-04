Джон Таварес: Андерсен - важнейший элемент «Торонто», он много раз выручал нас в этом сезоне Капитан «Торонто» Джон Таварес - о травме голкипера команды Фредерика Андерсена.

- Андерсен - важнейший элемент нашей команды, он много раз выручал нас на протяжении всего сезона. Но Хатчинсон тоже способен исполнять эту роль, особенно если мы будем ему лучше помогать. Сегодня в третьем периоде мы несколько раз бросали его на произвол судьбы, - приводит слова Тавареса официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Андерсен получил травму за полторы минуты до конца первого периода матча с «Флоридой» (3:5) после столкновения с нападающим «Пантерз» Фрэнком Ватрано.