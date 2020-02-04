Майкл Хатчинсон: Надеюсь, с Андерсеном все будет нормально Голкипер «Торонто» Майкл Хатчинсон - о травме голкипера команды Фредерика Андерсена.

- Не так важно, играешь ты через день или один раз в две недели. Надо к каждому матчу подходить индивидуально, стремиться стать лучше и пытаться выжать максимум из сложившихся обстоятельств. Если мне придется больше играть в ближайшее время - я готов. Но надеюсь, с Андерсеном все будет нормально, - приводит слова Хатчинсона официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Андерсен получил травму за полторы минуты до конца первого периода матча с «Флоридой» (3:5) после столкновения с нападающим «Пантерз» Фрэнком Ватрано.