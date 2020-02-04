Самсонов отправлен в больницу. Он получил травму после броска Овечкина

Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов оказался в лазарете. Согласно источнику, 22-летний вратарь получил травму на сегодняшней тренировке.
Отмечается, что он получил повреждение в результате щелчка форварда Александра Овечкина.
Шайба угодила вратарю в шлем, и он был отправлен на обследование в больницу. Сам Овечкин заявил, что это несчастный случай.
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