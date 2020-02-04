Самсонов отправлен в больницу. Он получил травму после броска Овечкина Об этом сообщает североамериканский журналист Том Гуллитти.

Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов оказался в лазарете. Согласно источнику, 22-летний вратарь получил травму на сегодняшней тренировке. Отмечается, что он получил повреждение в результате щелчка форварда Александра Овечкина. Шайба угодила вратарю в шлем, и он был отправлен на обследование в больницу. Сам Овечкин заявил, что это несчастный случай.