Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Лос-Анджелес» (видео) В последних восьми матчах «Кингз» потерпели семь поражений.

«Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1).

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счет три заброшенные шайбы. Примечательно, что все голы россиянин забил в третьем периоде, в течение пяти минут.

Теперь на счету Овечкина 698 заброшенных шайб в НХЛ.

Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились. Голкипер Илья Самсонов участия в матче не принимал.

«Вашингтон» набрал 77 очков и вернулся на первое место в таблице Восточной конференции. «Лос-Анджелес» занимает последнее, 15-е место на Западе (43).

7 февраля «Кингз» сыграют в гостях против «Айлендерс», а 9 февраля «Кэпиталз» примут «Филадельфию».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Лос-Анджелес» — 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

Голы: Карлсон, 28. Овечкин, 54, 55:00, 59 — Картер, 16, 52.