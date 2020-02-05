«Колорадо» разгромил «Баффало», Ничушкин набрал три очка (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 февраля 2020 06:31ХоккейНечаев Юрий

«Колорадо» разгромил «Баффало», Ничушкин набрал три очка (видео)

«Эвеланш» одержали четыре победы в последних пяти матчах.

«Баффало» на своем льду крупно уступил «Колорадо» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:6 (1:2, 0:4, 0:0).

В составе победителей три очка набрал Валерий Ничушкин. Нападающий забил гол и сделал две результативные передачи. Теперь на его счету 20 (9+11) очков в 46 играх текущего сезона.

Одноклубник Ничушкина, Никита Задоров, забросил одну шайбу и отдал голевую передачу. Защитник набрал 13 (4+9) очков в 47 матчах.

«Колорадо» набрал 64 очка и занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Баффало» - 13-й на Востоке (53).

Следующие матчи команды проведут 7 февраля. «Эвеланш» сыграют в гостях против «Оттавы», а «Сэйбрз» на своем льду примут «Детройт».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Колорадо» — 1:6 (1:2, 0:4, 0:0)
Голы: Райнхарт, 20 — Жирар, 14. Бураковски (Задоров), 14. Кадри (Ничушкин), 21. Задоров (Ничушкин), 25. Ничушкин, 31. Рантанен, 33.

«Кто-то придумал, наверное». Орлов развеял слухи о закрытии программы «Футбольная столица» Комментатор рассказал о дальнейшей судьбе программы, которая выходит на телеканале «НТВ-Петербург». 04.02.2020 14:30 Футбол Иванова Дарья
Еще по теме:
Украинские СМИ: У игрока киевского «Динамо» Кадара есть предложение от московского «Динамо» Смолов рассказал, почему российские футболисты не хотят уезжать за границу «Урал» и «Чукарички» сыграли вничью
Подача – на вылет. Плохая подача привела Павлюченкову к поражению Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в полуфинал Australian Open. В среду россиянка уступила Гарбине Мугурусе – 5:7, 3:6. Больше наших игроков в одиночных сетках не осталось. 29.01.2020 15:30 Теннис Мысин Николай
Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай
Брагин в сборной – главная звезда? Чего ждать от сборной «шведского созыва»? Репортаж из Новогорска Сборная России по хоккею отправляется на очередной этап Евротура – Шведские игры. 04.02.2020 17:22 Хоккей Кузютина Елена
Еще по теме:
Владислав Третьяк: Сегодня двери национальной сборной открыты для всех Кирилл Марченко: Обрадовались, что Брагин вошел в тренерский штаб главной сборной Роман Ротенберг: Сборная России должна доминировать и играть в атакующий хоккей
Сергей Ткачев: В «Арсенале» с радостью приняли бы Кокорина Один из лучших распасовщиков РПЛ-2019/20 (6 голевых передач) рассказал о подготовке тульского «Арсенала» ко второй части сезона и поделился мнением о зимних изменениях в составах других команд. 04.02.2020 13:15 Футбол Григорьевская Юлия
«Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий
Бойкова и Козловский покорили Европу. И уже готовы покорить весь мир! На ЧЕ-2020 в Граце второе золото России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Серебро и бронза – также у наших спортивных пар. 25.01.2020 01:30 Фигурное катание Тигай Лев
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев
Сергей Шахрай: Рискну предположить – у девочек победит Щербакова Обозреватель «Советского спорта» – о победе Алиева, блестящем выступлении наших пар и наших девушек на ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 25.01.2020 16:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Папа вернулся. Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку в Поклюке Норвежец Йоханнес Бе, месяц не выступавший в Кубке мира, одержал победу в первой же гонке. 23.01.2020 19:00 Биатлон Чикирис Олег
Новости
07:00 Хоккей Гол Гурьянова и передача Радулова не спасли «Даллас» от поражения в матче против «Айлендерс» (видео)
06:44 Хоккей «Тампа» переиграла «Вегас», Кучеров отдал две результативные передачи (видео)
06:31 Хоккей «Колорадо» разгромил «Баффало», Ничушкин набрал три очка (видео)
06:16 Хоккей Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Лос-Анджелес» (видео)
01:48 Футбол «Барселона» объявила о переходе аргентинского защитника Рамоса (фото)
01:25 Футбол Гол Икарди принес победу «ПСЖ» в матче с «Нантом»
01:15 Футбол «Валенсия» проиграла «Гранаде» и покинула Кубок Испании
01:03 Футбол «Ливерпуль» молодежным составом выбил «Шрусбери Таун» из Кубка Англии
00:55 Футбол «Дерби Каунти» Руни поспорит с «МЮ» за полуфинал Кубка Англии
00:48 Футбол «Боруссия» Дортмунд вылетела из Кубка Германии, уступив «Вердеру»
00:36 Футбол Кьеллини вернулся в общую группу «Ювентуса» после тяжелой травмы (фото)
00:15 Футбол Лучано Спаллетти: Мне нужен еще один вызов, но пока «Интер» платит, чтобы я сидел дома
23:55 Футбол Месси публично раскритиковал технического секретаря «Барселоны» Абидаля
23:34 Футбол Черчесов посетил тренировку «Спартака» (фото)
23:23 Теннис Кузнецова сыграет на турнире St Petersburg Ladies Trophy
23:05 Баскетбол «Нижний Новгород» завершил групповой этап Лиги чемпионов ФИБА на третьем месте группы C
22:54 Футбол «Монако» обыграл «Анже» и прервал серию из трех поражений
22:46 Футбол «Арсенал» объявил о трансфере форварда «Авангарда» (фото)
22:31 ММА Волков – руководству UFC: Я готов к любому вызову!
22:31 Футбол «РБ Лейпциг» вылетел из Кубка Германии, проиграв «Айнтрахту»
Власти рассказали об условиях жизни туристов из Китая в карантинной зоне под Тюменью
Власти рассказали об условиях жизни туристов из Китая в карантинной зоне под Тюменью
Возврат долга государства своим жителям: что известно о программе «Наш двор»
Депутаты облдумы поддержали идею сертификации никотиносодержащей продукции
Дыши со мной: ребенку не дают лекарства, а глава минздрава Башкирии судится за штраф
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика