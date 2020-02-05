«Колорадо» разгромил «Баффало», Ничушкин набрал три очка (видео) «Эвеланш» одержали четыре победы в последних пяти матчах.

«Баффало» на своем льду крупно уступил «Колорадо» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:6 (1:2, 0:4, 0:0).

В составе победителей три очка набрал Валерий Ничушкин. Нападающий забил гол и сделал две результативные передачи. Теперь на его счету 20 (9+11) очков в 46 играх текущего сезона.

Одноклубник Ничушкина, Никита Задоров, забросил одну шайбу и отдал голевую передачу. Защитник набрал 13 (4+9) очков в 47 матчах.

«Колорадо» набрал 64 очка и занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Баффало» - 13-й на Востоке (53).

Следующие матчи команды проведут 7 февраля. «Эвеланш» сыграют в гостях против «Оттавы», а «Сэйбрз» на своем льду примут «Детройт».

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«Баффало» — «Колорадо» — 1:6 (1:2, 0:4, 0:0)

Голы: Райнхарт, 20 — Жирар, 14. Бураковски (Задоров), 14. Кадри (Ничушкин), 21. Задоров (Ничушкин), 25. Ничушкин, 31. Рантанен, 33.