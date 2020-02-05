«Тампа» переиграла «Вегас», Кучеров отдал две результативные передачи (видео) «Лайтнинг» одержали четвертую победу подряд.

«Тампа» одержала домашнюю победу над «Вегасом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2 (2:1, 0:0, 2:1).

Нападающий хозяев Никита Кучеров провел на льду более 16 минут и сделал две результативные передачи. На счету россиянина 63 (24+39) очка в 52 матчах текущего сезона.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 из 29 бросков по своим воротам.

После 53 матчей «Лайтнинг» набрали 71 очко и занимают четвертое место в таблице Восточной конференции. «Вегас» - шестой на Западе (61).

7 февраля «Тампа» примет «Питтсбург», а «Вегас» сыграет в гостях против «Флориды».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Вегас» — 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Голы: Пойнт (Кучеров), 11. Джонсон, 18. Стэмкос (Кучеров), 51. Киллорн, 60 — Кэррье, 16. Штястны, 44.