«Тампа» переиграла «Вегас», Кучеров отдал две результативные передачи (видео)

Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian OpenВ финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России.01.02.2020 16:45ТеннисМысин Николай
Медаль совсем близко, но пока не дается. Российская эстафета – опять четвертаяНа этапе Кубка мира в Рупольдинге наши в мужской эстафете финишировали на 4-м месте – всего в 8 секундах от бронзовых призеров из Австрии.18.01.2020 19:00БиатлонТигай Лев
Фуркад не даст Бе понянчиться с сыном. В Рупольдинге француз снова опередил всех5-й этап Кубка мира начался с победы в спринте Мартена Фуркада, который упрочил свое лидерство в общем зачете. Лучший из россиян Александр Логинов – 11-й.16.01.2020 19:00БиатлонТигай Лев
Сергей Тарасов: После Анси все пошло наперекосякОлимпийский чемпион называет причины неудач российских биатлонистов на последних этапах Кубка мира. 26.01.2020 23:00БиатлонВолохов Юрий
Сергей Ткачев: В «Арсенале» с радостью приняли бы КокоринаОдин из лучших распасовщиков РПЛ-2019/20 (6 голевых передач) рассказал о подготовке тульского «Арсенала» ко второй части сезона и поделился мнением о зимних изменениях в составах других команд.04.02.2020 13:15ФутболГригорьевская Юлия
Евро в Питере: фан-зону организуют на Дворцовой, а часть билетов будут электроннымиКомиссия УЕФА высоко оценила готовность Петербурга к Евро.04.02.2020 21:57ФутболТатьянин Михаил
VAR бродит по ЕвропеПока мы ждем, когда система видеповторов будет повсеместно введена в РПЛ, в ведущих европейских чемпионатах она уже активно используется даже в низших дивизионах. И нередко приводит к курьезам.04.02.2020 18:38ФутболБезъязычный Алексей
Старых – пример для остальных. Ирина – восьмая в индивидуалке в ПоклюкеЛучшей из россиянок в первой гонке очередного этапа Кубка мира стала Ирина Старых, показавшая восьмой результат. Правда, если со стрельбой у наших девушек более-менее нормально, то скорость оставляет желать лучшего.24.01.2020 20:00БиатлонМысин Николай
Сергей Шахрай: Рискну предположить – у девочек победит ЩербаковаОбозреватель «Советского спорта» – о победе Алиева, блестящем выступлении наших пар и наших девушек на ЧЕ-2020 по фигурному катанию.25.01.2020 16:00Фигурное катаниеВолохов Юрий
Мухумат Вахаев: Все детство – это взрывы и стрельбаБывший чемпион ACB в тяжелом весе Мухумат Вахаев рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона ACA c Евгением Гончаровым, а также рассказал о голодном детстве во времена войны в Чечне и о любви к рыбалке.29.01.2020 11:00ММАУсачев Владислав, Галимзянов Данил