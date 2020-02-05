«Монреаль» одержал волевую победу над «Нью-Джерси», Ковальчук реализовал победный буллит (видео) «Девилз» потерпели третье поражение подряд.

«Нью-Джерси» в серии буллитов проиграл «Монреалю» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:5 Б (1:0, 2:2, 1:2, 0:1).

По ходу матча хозяева выигрывали со счетом 3:0, но удержать победу не смогли.

Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев провел на льду более 17 минут, результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности «-1».

Илья Ковальчук отыграл почти 21 минуту и принес победу своей команде, реализовав решающий буллит.

В таблице Восточной конференции «Монреаль» занимает занимает 11-е место, набрав 57 очков. «Нью-Джерси» - 15-й (46).

7 февраля «Канадиенс» примут «Анахайм», а «Девилз» сыграют на выезде против «Филадельфии».

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«Нью-Джерси» — «Монреаль» — 4:5 Б (1:0, 2:2, 1:2, 0:1)

Голы: Вуд, 10. Палмьери, 22, 60. Братт, 27 — Армиа, 34. Томпсон, 38. Казинс, 48. Фолин, 50.

Победный буллит: Ковальчук.