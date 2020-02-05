«Оттава» по буллитам уступила «Анахайму», Анисимов забросил шайбу (видео) «Сенаторз» потерпели третье поражение подряд.

«Оттава» в серии буллитов потерпела домашнее поражение от «Анахайма» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:1).

Победный буллит реализовал Рикард Ракелль.

В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Артем Анисимов. Для россиянина этот гол стал десятым в сезоне.

«Анайхайм» набрал 49 очков и занимает 13-е место в таблице Западной конференции. «Оттава» - 14-я на Востоке (47).

7 февраля «Дакс» сыграют в гостях против «Монреаля», а «Сенаторз» на своем льду примут «Колорадо».

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«Оттава» — «Анахайм» — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Батерсон, 25. Анисимов, 44 — Ричи, 10. Каше, 34.

Победный буллит: Ракелль.