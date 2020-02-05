«Сент-Луис» обыграл «Каролину», у Свечникова и Барбашева по одному очку (видео) В последних семи матчах «блюзмены» одержали лишь две победы.

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» - «Каролина»завершился победой хозяев со счетом 6:3 (1:0, 4:1, 1:2). В составе победителей три (2+1) очка набрал Брэйден Шенн, дубль оформил Зак Сэнфорд. Иван Барбашев отметился результативной передачей. Форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал одно очко за голевой пас. «Блюзмены продолжают лидировать в таблице Западной конференции, набрав 72 очка. «Харрикейнз» - 10-е на Востоке (63). 7 февраля «Сент-Луис» примет «Виннипег», а «Каролина» сыграет в гостях против «Аризоны». НХЛ

Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Каролина» — 6:3 (1:0, 4:1, 1:2)

Голы: Блэйс (Барбашев), 3. Сэнфорд, 22, 51. Парэйко, 25. Шенн, 28, 32 — Ахо (Свечников), 27. Макгинн, 53. Нечас, 57.