Александр Овечкин: Стараюсь не фокусировать внимание на количестве голов и просто делаю свою работу - Советский спорт
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05 февраля 2020 08:10ХоккейНечаев Юрий

Александр Овечкин: Стараюсь не фокусировать внимание на количестве голов и просто делаю свою работу

Сегодня «Вашингтон» одержал очередную победу в регулярном чемпионате НХЛ.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился эмоциями после хет-трика в ворота «Лос-Анджелеса».

«Сейчас не удивляюсь сам себе, ведь до сих пор продолжаю играть. Думаю, что обсудим это с семьей и друзьями, но я стараюсь не фокусировать внимание на количестве голов и просто делаю свою работу. Как только начинаешь думать об этом слишком много, ничего не получается», - цитирует Овечкина пресс-служба клуба.

Напомним, сегодня «Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1).

Капитан «Кэпиталз» в этой игре оформил хет-трик. Теперь на счету Овечкина 698 заброшенных шайб в НХЛ. В текущем сезоне россиянин забросил 40-й гол и возглавил гонку снайперов.

«Вашингтон» набрал 77 очков и вернулся на первое место в таблице Восточной конференции. 9 февраля «Кэпиталз» примут «Филадельфию».

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