Торнтон набрал 1500 очков за карьеру в НХЛ Канадец сделал две результативные передачи в матче с «Калгари».

Форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон стал 14-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1500 очков за карьеру.

Jumbo Joe adds another milestone!



Congrats on 1,500 points. 👏👏 pic.twitter.com/uIoI6ZPoU0 — NHL (@NHL) February 5, 2020

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:1) 40-летний канадец дважды ассистировал партнерам, после чего на его счету стало 1500 (415+1085) очков в 1620 матчах.

Напомним, Торнтон проводит 23-й сезон в лиге. Первый номер драфта 1997 года выступает за «Сан-Хосе» с 2005 года. В нынешнем регулярном чемпионате на его счету 22 (2+20) очка в 54 матчах при показателе полезности «–12».

Контракт Торнтона с зарплатой в два миллиона долларов истекает по окончании нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе» может обменять игрока перед дедлайном.