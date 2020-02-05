Торнтон набрал 1500 очков за карьеру в НХЛ

Форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон стал 14-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1500 очков за карьеру.
В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:1) 40-летний канадец дважды ассистировал партнерам, после чего на его счету стало 1500 (415+1085) очков в 1620 матчах.
Напомним, Торнтон проводит 23-й сезон в лиге. Первый номер драфта 1997 года выступает за «Сан-Хосе» с 2005 года. В нынешнем регулярном чемпионате на его счету 22 (2+20) очка в 54 матчах при показателе полезности «–12».
Контракт Торнтона с зарплатой в два миллиона долларов истекает по окончании нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе» может обменять игрока перед дедлайном.
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