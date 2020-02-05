Василевский повторил рекорд Хабибулина Голкипер «Тампы-Бэй» помогает команде набирать очки в 16 матчах подряд.

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский повторил клубный рекорд по личной серии с командными очками.

Andrei Vasilevskiy improved to 14-0-2 in his last 16 appearances to match the longest point streak by a @TBLightning goaltender, a mark set by Nikolai Khabibulin in 2002-03 (12-0-4). #NHLStats pic.twitter.com/ueQjEAFzMF — NHL Public Relations (@PR_NHL) February 5, 2020

Во вторник 25-летний российский вратарь отразил 27 из 29 бросков и помог «молниям» победить «Вегас» (4:2). Таким образом, при Василевском команда не проигрывает в основное время в 16 матчах подряд (14 побед и два поражения в овертайме / по буллитам).

Ранее такая же серия была у другого российского голкипера в истории «Тампы-Бэй» – Николая Хабибулина. С 15 февраля по 2 апреля 2003 года он выиграл 12 матчей при четырех ничьих.

В нынешнем сезоне Василевский одержал 27 побед в 39 матчах, в которых отразил 91,7 процента бросков при коэффициенте надежности 2,53 гола за игру.

Следующим соперником «Тампы-Бэй» станет 6 февраля «Питтсбург».