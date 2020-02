Василевский повторил рекорд Хабибулина

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский повторил клубный рекорд по личной серии с командными очками.

Andrei Vasilevskiy improved to 14-0-2 in his last 16 appearances to match the longest point streak by a @TBLightning goaltender, a mark set by Nikolai Khabibulin in 2002-03 (12-0-4). #NHLStats pic.twitter.com/ueQjEAFzMF