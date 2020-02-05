Бобровский - после матча против «Коламбуса»: «Флорида» набрала одно очко, и это хорошая новость «Пантерз» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский подвел итоги матча против «Коламбуса».

«Мы набрали одно очко, и это хорошая новость. Оставим этот матч позади и будем двигаться вперед. Мы уже ничего с этим поделать не можем. Самый важный матч - следующий», - цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня «Коламбус» в овертайме обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0 ОТ).

Бобровский из 45 бросков по своим воротам отразил 44. Россиянин был признан третьей звездой игры.

«Флорида» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. После 52 игр команда набрала 64 очка.

7 февраля «Пантерз» на своем льду примут «Вегас».