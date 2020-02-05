Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ - Советский спорт
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05 февраля 2020 10:28ХоккейНечаев Юрий

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Лига назвала имена лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой дня.

В игре против «Лос-Анджелеса» (4:2) россиянин оформил хет-трик. Форвард забросил свою 698-ю шайбу в карьере и 40-ю - в текущем сезоне. Овечкин возглавил гонку снайперов.

Второй звездой стал голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин.

Вратарь отразил все 32 броска по своим воротам в игре против «Флориды» (1:0 ОТ).

Замкнул тройку Андре Бураковски из «Колорадо», набравший 4 (1+3) очка во встрече против «Баффало» (6:1).

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