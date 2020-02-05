Торнтон - о 1500 очках в НХЛ: Это значит, что я старею Канадец проводит 23-й сезон в лиге.

Нападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон поделился эмоциями после того, как набрал 1500 очков в НХЛ.

«Это значит, что я старею. Это также значит, что я играл с хорошими партнерами и выдающимися хоккеистами. И мне повезло, что у меня было не так много травм», - приводит слова Торнтона официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (3:1) 40-летний канадец дважды ассистировал партнерам, после чего на его счету стало 1500 (415+1085) очков в 1620 матчах в карьере.

Торнтон проводит 23-й сезон в лиге. Первый номер драфта 1997 года выступает за «Сан-Хосе» с 2005 года. В нынешнем регулярном чемпионате на его счету 22 (2+20) очка в 54 матчах.

Контракт Торнтона с зарплатой в два миллиона долларов истекает по окончании текущего сезона. Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе» может обменять игрока перед дедлайном.