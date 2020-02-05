Андре Бураковски: Ничушкин играет как конь В матче с «Баффало» у шведа – четыре очка, у российского форварда – три.

Форвард «Колорадо» Андре Бураковски после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:1) высказался о своем партнере Валерии Ничушкине.

«У нашего звена есть все, чтобы добиваться успеха, – приводит слова 24-летнего шведа официальный сайт лиги. – Валерий Ничушкин играет как конь, у него сложно отобрать шайбу. Он очень старается и способен играть комбинационно. Он проводит хороший год».

Бураковски набрал в этом матче 4 (1+3) очка и был признан первой звездой. Всего на его счету 39 (17+22) очков в 48 матчах сезона. У Ничушкина гол и две результативные передачи, он стал второй звездой.