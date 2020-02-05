Александр Кожевников: Овечкин вполне может побить рекорд Гретцки Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рано или поздно побьет рекорд лиги по числу голов

- Если Александр будет продолжать забивать в таком же темпе, то он вполне может побить рекорд Уэйна Гретцки. Если, конечно, не произойдет чего-то из ряд вон выходящего. Потому что лет шесть-то он еще точно зацепит, Овечкин вполне может доиграть и до 40 лет, - приводит слова Кожевникова «РИА Новости».

Напомним, что в игре против «Лос-Анджелеса» (4:2) россиянин оформил хет-трик. Форвард забросил свою 698-ю шайбу в карьере и 40-ю - в текущем сезоне, а также возглавил гонку снайперов НХЛ.