Подколзин тренируется в звене с Марченко и Морозовым Сборная России готовится к первому матчу «Шведских хоккейных игр».

Стали известны сочетания звеньев, в которых сборная России готовится в Хельсинки к третьему этапу «Еврохоккейтура» «Шведским хоккейным играм», сообщает «Р-Спорт».

Сборная России:

вратари: Игорь Бобков, Тимур Билялов, Александр Самонов;

«белые»: Григорий Дронов – Андрей Миронов, Анатолий Голышев – Артем Швец-Роговой – Денис Зернов;

«синие»: Данила Галенюк – Рушан Рафиков, Кирилл Марченко – Иван Морозов – Василий Подколзин;

«красные»: Александр Романов – Богдан Киселевич, Максим Мамин – Андрей Светлаков – Александр Шаров;

«оранжевые»: Никита Лямкин – Артем Сергеев, Артур Каюмов – Артем Галимов – Григорий Денисенко;

«зеленые»: Павел Кудрявцев – Иван Игумнов – Павел Порядин.

Напомним, в четверг Россия сыграет с Финляндией в вынесенном матче в Хельсинки, а в субботу и воскресенье проведет в Стокгольме матчи со Швецией и Чехией.