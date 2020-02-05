Александр Овечкин – о дубле в следующем матче: Тут по заказу не забьешь У российского форварда 698 голов за карьеру в НХЛ.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о том, сможет ли забить два гола в ворота «Филадельфии», чтобы уже в следующем матче добраться до отметки в 700 голов за карьеру в НХЛ.

«Тут по заказу не забьешь, – приводит слова Овечкина официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – После звездного перерыва у нас весьма плотно идут матчи. Календарь тяжелый, игры через день. Иногда – каждый день. Мы почти не тренируемся перед матчами. Поэтому иногда может барахлить большинство. Вот в двух играх подряд мы не могли его реализовать».

Напомним, во вторник Овечкин сделал хет-трик в матче с «Лос-Анжелесом» (4:2), после чего у него стало 698 голов в лиге.

Матч «Вашингтон» – «Филадельфия» пройдет 8 февраля.