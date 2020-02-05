Алексей Кудашов: Какой бы у финнов состав не играл, они всегда играют быстро и агрессивно - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 февраля 2020 16:49Хоккей

Алексей Кудашов: Какой бы у финнов состав не играл, они всегда играют быстро и агрессивно

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов – о предстоящем матче Евротура с командой Финляндии.

- Какой бы у финнов состав не играл, они всегда играют в одну систему: у них команда быстрая, агрессивная, играет в одном ключе. Чемпионат мира стал подтверждением тому, хотя игроки сейчас приехали совсем другие. У них нормальный сбалансированный состав, - приводит слова Кудашова ТАСС.

Напомним, что вынесенный матч третьего этапа Евротура состоится в Хельсинки 6 февраля.

Старых – пример для остальных. Ирина – восьмая в индивидуалке в Поклюке Лучшей из россиянок в первой гонке очередного этапа Кубка мира стала Ирина Старых, показавшая восьмой результат. Правда, если со стрельбой у наших девушек более-менее нормально, то скорость оставляет желать лучшего. 24.01.2020 20:00 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Анатолий Хованцев: С составом на чемпионат мира определимся после сбора в Арбере Владимир Драчев: Все ждут результата уже сейчас, но это не главное Дарья Домрачева: Риска заразиться коронавирусом от китайских биатлонистов нет
Кто станет следующим Холандом? Самые играющие юниоры России и Европы Игроки РПЛ не нужны Европе: зимой в топ-чемпионат уехал только Федор Смолов. Клубы премьер-лиги почти не усиливаются из ФНЛ. Остается развивать молодежь? В теории – да. А на практике в клубах нашего элитного дивизиона стабильно играет только один юниор. Да и тот - грузин. 04.02.2020 16:45 Футбол Зибрак Артем
Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай
Капризов снова промолчал. В гонке снайперов лидирует Яшкин Самые интересные моменты матчей уикенда в КХЛ – в традиционном обзоре от «Советского спорта». 02.02.2020 21:54 Хоккей Домрачев Владислав
«Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев
Шарапова – главное разочарование. Итоги выступления россиян на Australian Open После поражения Анастасии Павлюченковой в основной сетке Australian Open не осталось других россиян. Самое время подвести итоги – кто из наших теннисистов прыгнул выше головы, кто порадовал, а кто неприятно удивил. 29.01.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open «Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора». 31.01.2020 18:00 Теннис Велиев Эмиль
В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанции Очередная провальная гонка нашей сборной на Кубке мира. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова финишировали 13-ми. 25.01.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Сергей Тарасов: После Анси все пошло наперекосяк Олимпийский чемпион называет причины неудач российских биатлонистов на последних этапах Кубка мира. 26.01.2020 23:00 Биатлон Волохов Юрий
Новости
18:10 Олимпиада Станислав Поздняков: Пригласили World Athletics и AIU в рабочую группу по восстановлению ВФЛА
18:08 Футбол Отец Норманна: Матиас хочет играть в Лиге чемпионов
18:02 Футбол Рашид Рахимов: Не уверен, что прогресс Холана в РПЛ был бы столь же значительным, как в Австрии
17:56 Футбол Испанские СМИ: Абидаля могут уволить из «Барселоны»
17:42 Баскетбол «Енисей» завершил выступление в Кубке ФИБА Европа
17:38 Хоккей Денис Зернов: Удивился вызову в сборную – только начал играть и не успел себя показать
17:29 Хоккей Юкка Ялонен: Это интересно, когда в составе команды немало молодежи
17:21 Футбол Сетьен о конфликте Месси и Абидаля: Эта ситуация на меня не влияет, спрашивайте только о футболе
17:19 Хоккей Валерий Брагин: Здесь почти вся команда прошла через мою молодежную сборную
17:19 Хоккей Дмитрий Яшкин: Из-за походки Кузнецов дал прозвище «Геннадий»
17:11 Футбол «Локомотив» – «Спартак»: Соболев сыграет с первых минут
17:08 Футбол Президент «Анже» задержан полицией, три девушки обвиняют его в домогательствах
17:04 Хоккей Юкка Ялонен: Ждем от Лехтеря и Пулккинена голов и очков
16:56 Футбол «Арсенал» может вернуть Тудорие в «Волунтари» на правах аренды
16:55 Футбол Моуринью рассказал, когда ждать возвращения Кейна
16:49 Хоккей Алексей Кудашов: Какой бы у финнов состав не играл, они всегда играют быстро и агрессивно
16:47 Футбол Александр Кокорин: С «Балтикой» четыре дня на связи
16:38 Баскетбол Эндрю Альбиси: В «Зените» чувствуют силы вернуться на победный путь
16:35 Футбол Игало согласился на сокращение зарплаты, чтобы играть за «Манчестер Юнайтед»
16:31 Футбол Агент Кокорина: «Балтика»? В первый раз слышу от вас
Многопартийный бум: к выборам в Госдуму могут появиться около 40 новых партий
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Владельцы тагильского зоопарка превратили его в ребцентр и спаслись от закрытия
Силовики проводят обыски в управлении по организации дорожного движения Оренбурга
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика