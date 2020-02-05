Алексей Кудашов: Какой бы у финнов состав не играл, они всегда играют быстро и агрессивно

- Какой бы у финнов состав не играл, они всегда играют в одну систему: у них команда быстрая, агрессивная, играет в одном ключе. Чемпионат мира стал подтверждением тому, хотя игроки сейчас приехали совсем другие. У них нормальный сбалансированный состав, - приводит слова Кудашова ТАСС.
Напомним, что вынесенный матч третьего этапа Евротура состоится в Хельсинки 6 февраля.
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