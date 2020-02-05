Дмитрий Яшкин: Из-за походки Кузнецов дал прозвище «Геннадий» Лучший снайпер КХЛ провел прошлый сезон в «Вашингтоне».

Форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин рассказал о том, почему в «Вашингтоне» у него было прозвище «Геннадий».

«Не помню, кажется, Кузя (Евгений Кузнецов) придумал, – приводит слова 26-летнего чеха официальный сайт КХЛ. – Почему? Да из-за походки! Я хожу «как Геннадий» – раскидывая ноги перед собой. Вот и прилипло.

А потом мне на день рождения дочка Кузнецова подарила костюм крокодила Гены. Я как раз думал, что надеть».

Напомним, в 37 матчах за «Вашингтон» Яшкин набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «–5» и шести минутах штрафа.

В нынешнем сезоне форвард лидирует в КХЛ по голам (27) и идет вторым по очкам (59).