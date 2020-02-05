Юкка Ялонен: Это интересно, когда в составе команды немало молодежи Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен – о предстоящем матче против команды России, которая состоится в рамках третьего этапа Евротура.

- Это интересно, когда в составе команды немало молодежи. Обычно все берут в команду опытных хоккеистов, и может сейчас тренеры соперника сделали так, как обычно делаем мы, решив дать больше игрового времени молодым, - цитирует Ялонена ТАСС.

Добавим, что встреча состоится в Хельсинки 6 февраля.