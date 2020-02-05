Денис Зернов: Удивился вызову в сборную – только начал играть и не успел себя показать Форвард «Авангарда» вызван в национальную команду на Шведские игры.

Форвард «Авангарда» Денис Зернов высказался о приглашении в сборную России на третий этап Еврохоккейтура – «Шведские хоккейные игры».

«Приятно удивился, получив вызов в сборную, потому что я только начал играть после травмы и особо не успел себя показать, – приводит «Р-Спорт» слова 24-летнего игрока. – Потихоньку с каждой игрой добавляю, постараюсь к плей-офф подойти в лучшей форме. Очень рад вернуться в сборную, постараюсь сыграть на максимум, проявить себя».

Напомним, в августе в контрольном матче со СКА (1:2) Зернов получил травму плеча, из-за которой пропустил четыре месяца. В нынешнем сезоне он сыграл в 14 матчах и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «+7» и четырех минутах штрафа.

Сборная России стартует на турнире в четверг матчем с Финляндией в Хельсинки, после чего в субботу и воскресенье сыграет в Стокгольме со Швецией и Чехией.