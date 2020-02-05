Денис Зернов – о Брагине: Рад, что поработаю с великим тренером Главный тренер молодежной сборной России вошел в тренерский штаб Кудашова на «Шведские хоккейные игры».

Форвард сборной России Денис Зернов высказался о тренере Валерии Брагине, который вошел в тренерский штаб национальной команды на третьем этапе Евротура – «Шведских играх».

«Рад, что поработаю с Брагиным, этим великим тренером, воспитавшим много молодых игроков, – приводит «Р-Спорт» слова 24-летнего нападающего. – Под его руководством молодые игроки делают скачок вверх на две головы в развитии, становятся после молодежных чемпионатов мира уже другими хоккеистами».

Напомним, главный тренер молодежной сборной России стал ассистентом Алексея Кудашова на шведском этапе Евротура. Также он приступил к работе в СКА, которым также руководит главный тренер сборной. Зернов никогда не играл в «молодежке».

Сборная России стартует на турнире в четверг матчем с Финляндией в Хельсинки, после чего в субботу и воскресенье сыграет в Стокгольме со Швецией и Чехией.