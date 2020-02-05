Травма Самсонова оказалась несерьезной Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский голкипер Илья Самсонов, выступающий за «Вашингтон», избежал серьезного повреждения.

Напомним, игрок получил травму после броска в исполнении форварда Александра Овечкина. Это случилось во время вчерашней тренировки.

Шайба угодила вратарю в шлем, и он был отправлен на обследование в больницу. Сам Овечкин заявил, что это несчастный случай.

Добавим, что в текущем сезоне 22-летний голкипер отыграл за «столичных» 51 матч и пропустил 36 голов.