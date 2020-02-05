Дрю Даути: Мы на 55 минут выключили Овечкина из игры, но позволили ему забить трижды за пять минут Защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути - об игре нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

- Мы на 55 минут выключили из игры лучшего с отрывом снайпера нашего поколения, а затем позволили ему забить трижды за пять минут. Это сильно расстраивает, - приводит слова Даути официальный сайт НХЛ.

Напомним, что встреча, которая состоялась в ночь со вторника на среду, завершилась победой «Вашингтона» со счетом 4:2. Хет-трик в составе «Кэпиталз» оформил Овечкин, на счету которого теперь 698 голов в НХЛ.