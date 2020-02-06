Три очка Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Торонто» «Мэйпл Лифс» потерпели второе поражение подряд.

«Рейнджерс» одержали домашнюю победу над «Торонто» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3 (3:1, 1:1, 1:1).

Одним из главных героев встречи стал нападающий хозяев Павел Бучневич. Россиянин забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. Всего на его счету 30 (11+19) очков в текущем сезоне.

Ворота «Рейнджерс» защищал Игорь Шестеркин, отразивший 27 из 30 бросков по своим воротам. Артемий Панарин результативными действиями не отметился.

«Рейнджерс» набрали 56 очков и занимают 12-е место в таблице Восточной конференции. «Торонто» - 10-й (63).

Следующие матчи обе команды проведут 8 февраля на своих площадках. «Мэйпл Лифс» примут «Анахайм», а «Рейнджерс» - «Баффало».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Торонто» — 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)

Голы: Хытил, 9. Зибанежад, 18. Крайдер (Бучневич), 18. Бучневич, 38. МакКегг (Бучневич), 60 — Таварес, 8. Мэттьюc, 37, 57.