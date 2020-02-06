Три очка Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Торонто» - Советский спорт
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06 февраля 2020 06:35ХоккейНечаев Юрий

Три очка Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Торонто»

«Мэйпл Лифс» потерпели второе поражение подряд.

«Рейнджерс» одержали домашнюю победу над «Торонто» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3 (3:1, 1:1, 1:1).

Одним из главных героев встречи стал нападающий хозяев Павел Бучневич. Россиянин забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. Всего на его счету 30 (11+19) очков в текущем сезоне.

Ворота «Рейнджерс» защищал Игорь Шестеркин, отразивший 27 из 30 бросков по своим воротам. Артемий Панарин результативными действиями не отметился.

«Рейнджерс» набрали 56 очков и занимают 12-е место в таблице Восточной конференции. «Торонто» - 10-й (63).

Следующие матчи обе команды проведут 8 февраля на своих площадках. «Мэйпл Лифс» примут «Анахайм», а «Рейнджерс» - «Баффало».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Торонто» — 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)
Голы: Хытил, 9. Зибанежад, 18. Крайдер (Бучневич), 18. Бучневич, 38. МакКегг (Бучневич), 60 — Таварес, 8. Мэттьюc, 37, 57.

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