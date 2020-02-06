Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин установил рекорд клуба среди голкиперов-новичков Нью-йоркцы обыграли «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ.

Сегодня «Рейнджерс» одержали домашнюю победу над «Торонто» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3 (3:1, 1:1, 1:1).

Ворота хозяев в этой встрече защищал Игорь Шестеркин, отразивший 27 из 30 бросков. Российский голкипер провел свою пятую игру в НХЛ, одержав в них четыре победы. Он повторил достижение Кэма Тэлбота, также добившегося четырех побед в первых пяти матчах за «Рейнджерс».

Более того, Шестеркин проводит свой первый сезон в лиге. Таким образом, он стал первым вратарем в истории нью-йоркского клуба, выигравшим четыре из пяти своих первых матчей в НХЛ.

После этой победы «Рейнджерс» набрали 56 очков и занимают 12-е место в таблице Восточной конференции. 8 февраля «Рейнджеры» на своем льду примут «Баффало».