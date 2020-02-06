Александр Самонов: Сильно удивился, когда узнал об обмене в СКА Голкипер перешел в питерский клуб из подмосковного «Витязя».

Вратарь СКА Александр Самонов рассказал о своей адаптации в новом клубе.

«Очень сильно удивился, узнав об обмене в СКА. Но не буду скрывать, что это было приятное удивление. СКА - это топ-клуб в российском хоккее. Он решает совсем другие, более высокие задачи в чемпионате. Пара матчей ушла на притирку, но вроде бы нормально справился. А дальше, по собственным ощущениям, стало неплохо получаться», - рассказал хоккеист в интервью News.ru.

В составе СКА 24-летний голкипер провел 14 матчей, в которых одержал 11 побед. В этих играх Самонов отражал 93,6 % бросков по своим воротам. Коэффициент надежности вратаря составляет 1,62.

СКА занимает второе место в таблице Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ. После 50 матчей команда набрала 69 очков и отстает от лидирующего ЦСКА на семь очков.

11 февраля питерцы на своем льду примут «Амур».