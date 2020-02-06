«Спартак» почтил память знаменитого актера Кирка Дугласа Обладатель премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в возрасте 103 лет.

Московский хоккейный клуб «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью американского актера Кирка Дугласа. Сообщение было опубликовано на странице ХК «Спартак» в твиттере с фотографией Дугласа в образе руководителя восстания рабов и гладиаторов в Древнем Риме:

«Вчера перестало биться сердце лучшего экранного Спартака – знаменитого актера Кирка Дугласа. Именно он стал тем самым актером, кто навсегда обессмертил этот образ.

Спасибо за яркую игру, Кирк. Будем помнить тебя и твоего Спартака».

Вчера перестало биться сердце лучшего экранного Спартака - знаменитого актёра Кирка Дугласа. Именно он стал тем самым актёром, кто навсегда обессмертил этот образ.



Спасибо за яркую игру, Кирк. Будем помнить тебя и твоего Спартака. pic.twitter.com/17Fjh1g6oJ — Spartak Moscow (@spartak_hc) February 6, 2020

Художественный фильм «Спартак» режиссера Стэнли Кубрика вышел в 1960 году. Главную роль исполнил Кирк Дуглас. Картина получила четыре премии «Оскар» и один «Золотой глобус».

Знаменитый актер скончался вчера в Лос-Анджелесе в возрасте 103 лет. Об этом сообщил его сын Майкл Дуглас.