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«Спартак» почтил память знаменитого актера Кирка Дугласа - Советский спорт
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06 февраля 2020 15:22ХоккейШарафудинов Виктор

«Спартак» почтил память знаменитого актера Кирка Дугласа

Обладатель премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в возрасте 103 лет.

Московский хоккейный клуб «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью американского актера Кирка Дугласа. Сообщение было опубликовано на странице ХК «Спартак» в твиттере с фотографией Дугласа в образе руководителя восстания рабов и гладиаторов в Древнем Риме:

«Вчера перестало биться сердце лучшего экранного Спартака – знаменитого актера Кирка Дугласа. Именно он стал тем самым актером, кто навсегда обессмертил этот образ.

Спасибо за яркую игру, Кирк. Будем помнить тебя и твоего Спартака».

Художественный фильм «Спартак» режиссера Стэнли Кубрика вышел в 1960 году. Главную роль исполнил Кирк Дуглас. Картина получила четыре премии «Оскар» и один «Золотой глобус».

Знаменитый актер скончался вчера в Лос-Анджелесе в возрасте 103 лет. Об этом сообщил его сын Майкл Дуглас.

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