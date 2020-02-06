Врач «Трактора»: От КХЛ поступил приказ о профилактике гриппа и коронавирусной инфекции С первыми признаками недомогания хоккеистов сразу отправляют лечиться.

Врач челябинского «Трактора» Вадим Чупа в интервью официальному сайту клуба рассказал, какие меры применяются в командах КХЛ по профилактике заражения коронавирусом согласно последних предписаний лиги.

«К здоровью спортсменов у нас всегда максимально пристальное внимание, – отметил Чупа. – В период, когда объявлена эпидемия, мы усиливаем контроль и принимаем все возможные меры: кварцевание, обработка антисептиком всех поверхностей, витамины, растительные адаптогены. Поступил приказ от медицинского департамента КХЛ о профилактике гриппа и коронавирусной инфекции. Он основан на требованиях Всемирной организации здравоохранения, и у нас все строго выполняется.

Меры предосторожности от коронавируса те же, что и от гриппа. В первую очередь это профилактика: тщательно мыть руки, обрабатывать антисептиком, избегать контакта с больными. Мы следим за здоровьем хоккеистов, с первыми признаками недомогания – насморком, кашлем – сразу отправляем лечиться, не допускаем в раздевалку. Желаю всем болельщикам следить за своим здоровьем и не болеть»

В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает последнее 12-е место, набрав 47 очков в 55 матчах.