Сборная России объявила состав на матч против команды Финляндии Матч первого тура Шведских хоккейных игр начнется в 19:30 по московскому времени.

Тренерский штаб сборной России объявил состав на матч против команды Финляндии. Эта игра состоится в рамках первого тура Шведских хоккейных игр, очередного этапа Еврохоккейтура. Билялов (Самонов). Миронов – Дронов, Зернов – Швец-Роговой – Голышев. Галенюк – Рафиков, К.Марченко – Морозов – Подколзин. Киселевич – Романов, Шаров – Светлаков – Мамин. Лямкин – Сергеев, Денисенко – А.Галимов – Каюмов, Игумнов. Состав на стартовый матч на Шведских хоккейных играх 🙌 #снамироссия pic.twitter.com/jDyIhVJxwF — Хоккей России (@russiahockey) February 6, 2020 Матч Россия – Финляндия начнется в 19:30 по московскому времени.