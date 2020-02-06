«Монреаль» пошутил про жест Ковальчука в игре против «Нью-Джерси» (видео) Пресс-служба «Монреаля» отреагировала на жест нападающего Ильи Ковальчука к фанатам «Нью-Джерси», опубликовав в своем Twitter шутливое видео.

В матче регулярного чемпионата против «Девилз» (5:4 Б) российский форвард забил решающий буллит, после чего приложил палец к губам в ответ на свист болельщиков своей бывшей команды.

«Библиотекари любят Илью», - подписала видео пресс-служба «Канадиенс».

Напомним, что 36-летний нападающий выступал за «Нью-Джерси» в 2010-2013 годах, после чего расторг контракт с клубом и вернулся в Россию. Из-за этого болельщики на протяжении всей встречи гудели и свистели в адрес российского форварда.