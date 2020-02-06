Для форварда «Тампы» Кучерова матч против «Питтсбурга» станет 500-м в НХЛ Российский нападающий выступает в лиге с 2013 года.

Никита Кучеров сегодня 6 февраля по американскому времени примет участие в домашнем матче своего клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» против «Питтсбург Пингвинз». Эта встреча станет для 26-летнего российского нападающего юбилейной 500-й в регулярных чемпионатах НХЛ.

В 499 предыдущих играх Кучеров набрал 525 очков, забросив 212 шайб и сделав 313 результативных передач. В НХЛ Никита дебютировал 26 ноября 2013 года, забросив шайбу в первой же смене первого матча против «Рейнджерс».

В прошлом сезоне россиянин стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 128 очков (41+87). В текущем чемпионате на его счету 63 очка (24+39) в 52 матчах.