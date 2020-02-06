Сборная России проиграла финнам в первом матче Шведских игр, пропустив три шайбы в первые семь минут Следующий матч команда Кудашова проведет 8 февраля против шведов.

В первом туре третьего этапа Еврохоккейтура сборная России со счетом 0:3 уступила команде Финляндии. Матч состоялся в Хельсинки.

Все три шайбы финны забросили в первые 7 минут. На 32-й секунде счет открыл Теэму Пулккинен, на 6-й минуте отличился Юлиус Няттинин, а затем – Юлиус Юнттилла.

После третьей шайбы пропущенной шайбы главный тренер сборной России Алексей Кудашов заменил вратаря-дебютанта национальной команды Тимура Билялова на Александра Самсонова.

В эти минуты на Шведских играх проходит матч Чехия – Швеция. После первого периода чехи выигрывают 1:0 благодаря шайбе, которую Давид Штястны забросил на 10-й минуте.

Во втором туре 8 февраля состоятся матчи Финляндия – Чехии и Швеция – Россия.

В общей таблице Еврохоккейтура российская сборная занимает последнее четвертое место, набрав 7 очков в 7 играх и уступая по дополнительным показателям шведам. Финляндия вышла в лидеры, набрав 14 очков в 7 встречах.