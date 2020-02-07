Александр Кожевников: Финны здорово сыграли в обороне, а у нас никаких новых идей не было видно

- Не нашлось ветеранов и лидеров, которые могли бы потащить за собой команду. Получается, что у нас кроме ребят, которые играют в ЦСКА и СКА никого нет - это проблема. Второй команды нет. Финны здорово сыграли в обороне, а у нас никаких новых идей не было видно, - передает слова Кожевникова ТАСС.
Добавим, что в следующем матче на турнире российская команда 8 февраля сыграет против команды Швеции.
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