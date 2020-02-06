Александр Кожевников: Самонов - единственный, кто сыграл очень хорошо Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение сборной России в первом матче третьего этапа Евротура с командой Финляндии (0:3).

- Голы в начале встречи - чисто вратарские ошибки, правильно, что его заменили. Самонов здорово сыграл, много выручил, у финнов было намного больше голевых моментов. Самонов - единственный, кто сыграл очень хорошо, - передает слова Кожевникова ТАСС.

Напомним, что сборная России пропустила три шайбы в первые семь минут встречи, после чего голкипер Тимур Билялов уступил место в воротах Александру Самонову.

Добавим, что в следующем матче на турнире российская команда 8 февраля сыграет против команды Швеции.