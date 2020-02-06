Алексей Кудашов: Для многих ребят это был первый матч в сборной, теперь они поняли, что их ждет

- Нервозность была большая, конечно, сегодня. Для многих ребят это был первый матч в сборной. Мы говорили, что здесь другой хоккей, другие скорости, что надо быстрее бегать, быстрее соображать, силовая борьба другая. Теперь ребята это сами увидели и поняли, что их ждет, - приводит слова Кудашова «РИА Новости».
Добавим, что в следующем матче на турнире российская команда 8 февраля сыграет против команды Швеции.
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